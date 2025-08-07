СМИ: После конфликтов с хуситами и Ираном в США резко уменьшились запасы ракет

В Responsible Statecraft (RS) подсчитали, сколько ракет осталось после использования ракет против хуситов, 12-дневной войны Израиля с Ираном, а также с учетом новых заказов США. Издание выяснило, что начиная с октября 2023 года корабли ВМС США на Ближнем Востоке израсходовали "рекордное количество ракет противовоздушной обороны для защиты Израиля и судоходства в Красном море".

Адмирал Джеймс Килби, и.о. начальника военно-морских операций, заявил, что корабельные перехватчики противовоздушной обороны США, носящие индекс SM-3, расходуют ракеты "с пугающей скоростью" для защиты Израиля.

Ранее американские ВМС опубликовали отчет о количестве стандартных ракет, израсходованных с октября 2023 года по 31 декабря 2024-го, пишет издание. Сообщается, что для защиты судоходства в Красном море от хуситов было израсходовано 168 ракет SM-2, 17 - SM-3 и 112 - SM-6.

Помимо этого, в 2024 году Израиль подвергся двум крупным атакам со стороны Ирана, в связи с чем ушло 120 баллистических ракет в апреле и 180 - в октябре.

Чтобы приблизительно оценить, сколько ракет было использовано для защиты Израиля во время 12-дневной войны в 2025 году, издание отметило, что будет "исходить из нескольких правдоподобных предположений, главное из которых заключается в том, что в 2024 году Израиль израсходовал большую часть своих перехватчиков".

Вероятно, именно это побудило ВМС США увеличить количество эсминцев типа "Арли Бёрк", защищающих Израиль: в 2024 году их было два, а в 2025-м - уже пять.

С октября 2023 года по конец июня 2025 года на Ближнем Востоке было использовано в общей сложности 268 ракет SM-2, 159 ракет SM-3 и 280 ракет SM-6.

Это, подчеркивает издание, приблизительные цифры, но и они отражают "тревожные темпы" использования ракет.

Кроме того, Responsible Statecraft считает, что Пентагон сосредоточился в первую очередь на модернизации существующих SM-2, продолжая при этом производить новые SM-2 для иностранных заказчиков. Что касается производства SM-3, то 51 ракета была поставлена в 2024 году, 71 - в 2025 году и 66 планируется изготовить в 2026 году.

Ежегодное производство SM-6 составляет в среднем 125 единиц, также планируется увеличить объем производства до 300 единиц к 2028 году.

В итоге, с учетом расходов на Красном море и в Израиле, "ожидается сокращение запасов SM-2 на 3 %, SM-3 - на 33 %, а SM-6 - на 17 %".