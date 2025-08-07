Удар по диверсантам: генерал объяснил атаки на объекты Одессы

Удары по портовой инфраструктуре и энергетическим объектам Одессы наносятся, чтобы прервать цепочки поставок западного оружия, предотвратить новые атаки беспилотников по российским городам и способствуют бегству иностранных наемников и инструкторов. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Накануне стало известно об ударе по территории Одесской области во время действия воздушной тревоги. На месте взрывов начался пожар, который было видно с румынского берега реки Дунай. Целью удара стала газокомпрессорная станция «Орловка».

Генерал-майор Владимир Попов напомнил, что через одесские порты идут поставки оружия Украине из западных стран. При этом «энергетическая зависимость» портов велика.

«Поэтому уничтожению подлежат трансформаторные подстанции, газораспределительные, нефтеперегонные и нефтеперекачивающие трубопроводы, насосные станции. Стоит задача затруднить обеспечение кораблей, чтобы они не могли долго находиться в порту», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что российские удары преследуют цель сорвать поставки оружия, разрушить логистические цепочки.

Удары по местам производства БПЛА

Также, по словам Владимира Попова, именно из Одессы запускаются беспилотники для атак на Крым, Мелитополь и почти всю Донецкую Народную Республику.

«Иногда БПЛА из Одессы доходят до Краснодара, Анапы и вплоть до Геленджика, немного Ростов захватывают (…) Поэтому удары по портовой инфраструктуре наносятся не только с целью нарушить сформировавшиеся цепочки поставок вооружения Западом, а также для уничтожения мест сборки и хранения дронов», — пояснил Попов.

Бегство наемников из Одессы

Еще одной целью российских ударов по Одессе является выведение из строя иностранных наемников, которые проводят обучение в том числе и в расположенной недалеко от Одесского порта есть спецшколе морских диверсантов и морской пехоты Вооруженных сил Украины, заметил военный эксперт.

«Удары российских войск очень сильно влияют на психофизиологию западных специалистов. Они потом бегут оттуда, из Украины, не выполнив свои контрактные обязательства», — рассказал Владимир Попов.

При этом нарушения психофизиологии отдельных военных в итоге влияет на общее состояние украинской армии, в том числе и диверсантов, обученных в школе, и снижает их боевой потенциал, констатировал он.