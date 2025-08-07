Российские операторы БПЛА создали «зону смерти» для ВСУ

«Зона смерти» создана российскими операторами БПЛА на острове Карантинный, расположенном в Херсоне. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Подоляка не исключил, что своими действиями российские «авиация, дронщики и артиллеристы» готовят высадку войск в городе.

«Смотрите, мы упорно стараемся вынести автомобильный мост в мкрн. «Корабел». (…) Наносим массированное поражение на острове всем выявленным опорным узлам ВСУ. Наши дронщики уже создали там т. н. «зону смерти»», — написал он.

Блогер также обратил внимание на то, что передовые позиции российской пехоты «буквально через «протоку»».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России при помощи ФАБ-3000 нанесли удар по мосту, соединяющему Херсон и Карантинный остров. На фоне ударов украинские власти объявили в городе эвакуацию. При этом в украинских СМИ еще в декабре 2024 года велось обсуждение «неминуемого штурма» Херсона.