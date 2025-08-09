В Сети засветился недавно поставленный ВСУ австралийский Abrams с новым тактическим знаком.

На видео военнослужащие занимаются обкаткой танка. На его борт нанесен белый крест из двух стрелок. Как предполагает Украина.ру, это может означать, что противник готовит наступление на брянском направлении.

Ранее, Mash сообщал о концентрации 50000 боевиков ВСУ на границе Черниговской области. По данным канала, за последнюю неделю российские пограничники и десантники отразили на этом участке10 атак врага малыми группами и уничтожили 3-4 ДРГ.

Напомним, в конце июля Австралия передала Киеву более половины из обещанных 49 танков Abrams. Как сообщает Military Watch Magazine, в отличие от более современных американских танков эти машины танков являются почти полностью изношенными.