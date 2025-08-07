На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ

ВС РФ достигли значительного прогресса в применении беспилотных летательных аппаратов в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в интервью газете Der Tagesspiegel сделал военный аналитик Франц-Штефан Гади.

По его словам, российские военные добились больших успехов в ведении боевых действий с помощью беспилотников. Преимущество ВСУ в этой области частично исчезает, поделился своей точкой зрения эксперт.

По мнению специалиста, это может иметь серьезные последствия для Киева, а вооруженные силы Украины должны в настоящее время найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества.

Кроме того, превосходство России в войне дронов усугубляет проблему нехватки живой силы в украинской армии, резюмировал Гади.