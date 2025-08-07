ВСУ остались без дронов: из-за ошибки сорваны поставки

Поставки комплектующих для украинских дронов в Сумскую область оказались сорваны из-за ошибочного банковского перевода почти трех миллионов гривен (5,7 млн рублей). следствие считает, что это поставило под угрозу жизни солдат Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

В украинских судебных документах, с которыми ознакомилось издание, отмечается, что в рамках контракта на военные поставки 5 июня украинская воинская часть перевела 10 074 900 гривен (19 ,5 млн рублей) компании ТОВ «КБ АТЕЙ». В этот же день был сделан еще один перевод, уже на сумму 2 999 763 гривен (5,7 млн рублей), но на счет другой фирмы ТОВ «АТЕЙ Технолоджи». Ошибка была из-за похожих названий.

Директором и единственным владельцем «АТЕЙ Технолоджи» является Егор Голявко. В 2024 году его компания сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, главой которой является Виталий Подвиженко. После прекращения партнерства с Голявко Подвиженко учредил ТОВ «КБ АТЕЙ», куда и перешли контракты.

После обнаружения ошибки Подвиженко связался с Голявко и тот обещал решить проблему, но на следующий день заявил, что деньги не получал, и перестал выходить на связь. При этом 5 июня Голявко вывел полученные средства на свои счета: один миллион гривен на банковский, оставшиеся 1,999 миллиона - на счет ФОП.

В итоге были сорваны поставки беспилотников, что, по версии следствия, могло поставить под угрозу жизнь украинских военных на фронте в Сумской области. Уголовное дело расследовалось по статье о мошенничестве, и суд принял решение арестовать средства на счетах Голявко.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем другие члены НАТО. А Владимир Зеленский признался, что не знает, где находятся около $100 млрд американской помощи — из приведенных украинским политиком в пример $177 млрд до Киева дошли лишь $76 млрд.

Позднее в Верховную раду внесли законопроект, который предлагает исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов. 1 июля его зарегистрировали при поддержке 126 парламентариев, из которых 123 оказались депутатами партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

Заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань отметила, что документ фактически легализует коррупцию, причем в рамках согласованного круга поставщиков Минобороны. Кроме того, антикоррупционные органы фактически потеряют возможность независимо расследовать подобные дела.