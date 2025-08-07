В Германии раскрыли цель ударов по тылам России

Генерал-майор бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер заявил, что Украине необходимо оружие большой дальности для ударов по территории России. Его слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Он счел «крайне необходимым» продолжать поддержку Украины. На сегодняшний день существует острая потребность в помощи поддержания обороны ВСУ, в том числе артиллерийскими боеприпасами, указал военный.

«Оружие большой дальности также необходимо для поражения объектов военной логистики в российских тылах, таких как промышленность, аэропорты или топливные склады», — заявил Келлер.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам. По мнению немецкого военного, удары по российской инфраструктуре позволят помочь Украине эффективнее противодействовать нарастающему преимуществу России в воздухе в конфликте.