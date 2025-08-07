Раскрыты подробности о брошенных Киевом пленных

Среди пленных украинцев, которых отказался обменивать Киев, нет ни одного офицера. Об этом сообщил ТАСС осведомленный источник.

По его словам, около 70 процентов военных, не попавших в обменные списки, являются солдатами и матросами. Также источник агентства сообщил, что около 15 процентов пленных, которых Киев отказался обменивать, были мобилизованы.

Ранее украинские хакеры атаковали сайт с брошенными Киевом пленными солдатами. Военный блогер Борис Рожин рассказал, что портал 1000ua.ru сразу после запуска подвергся DDoS-атаке, которая велась с территории Украины.

До этого помощник президента России Владимир Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 военнопленных солдат.