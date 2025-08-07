Военкоры рассказали о прорыве ВС России в Днепропетровской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продолжают прорыв в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ситуация на комарском направлении для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») складывается не лучшим образом. Российские войска зачистили район Воскресенки и продвигаются дальше», — говорится в публикации.

Уточняется, что армия России также расширяет зону контроля у Малеевки после закрепления в данном населенном пункте.

В ночь на 7 августа ВС России нанесли массированный ночной удар по Днепропетровской области. В результате были повреждены предприятия и инфраструктура.