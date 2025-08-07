Взятые в плен бойцы ВСУ и работа артиллерии: новости СВО к утру 7 августа

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллеристами опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также стало известно о боях на подступах к поселку Степногорск и взятии в плен украинских военных. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 7 августа, в материале «Рамблера».

Захват в плен бойцов ВСУ

Российские военнослужащие ведут бои на подступах к поселку Степногорск в Запорожье и захватили в плен бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Наши бойцы фактически ведут бои в административных границах Степногорска. На южных подступах уничтожено несколько единиц вражеской бронетехники и захвачены в плен боевики ВСУ», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным канала, ВС России был «зачищен блиндаж», взят опорный пункт и уничтожена станция РЛС противника.

Танкисты нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ, позволив штурмовым подразделениям быстро занять новые позиции на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипаж танка Т-72Б3 алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», получив координаты цели от операторов разведывательных БПЛА, уничтожил замаскированный в лесополосе опорный пункт противника на дальности 8 км. Контроль поражения цели в реальном времени вели операторы беспилотников, подтвердившие полное разрушение опорного пункта», - пояснили в ведомстве.

«Краснополь-М2» уничтожил пункт управления БПЛА

Военнослужащие 385-й самоходно-артиллерийской бригады группировки войск «Центр» использовали высокоточные снаряды «Краснополь-М2» для уничтожения пункта управления БПЛА, сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, пункт управления находился в полуразрушенном здании на Красноармейском направлении. Корректировку огня вели расчеты беспилотной авиации «Орлан-30».

«Получив координаты цели от операторов БПЛА, военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С19 «Мста-С» навели боевую машину и уничтожили цель. Также артиллеристы прямыми попаданиями уничтожили блиндажи, в которых размещались украинские националисты», - уточнили в пресс-службе.

Удары по опорным пунктам ВСУ

В свою очередь артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины как на Южно-Донецком, так и на Запорожском направлениях. Об этом рассказали в Минобороны России.

Так, в результате удара расчетов самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» на Южно-Донецком направлении «были уничтожены блиндажи и огневые точки», при этом координировать атаку помогал оператор разведывательного беспилотника.

А на Запорожском направлении расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» 35-й общевойсковой армии группировки войск при помощи оператора разведывательного БПЛА «Орлан-30» «нанесли огневое поражение по выявленным позициям боевиков украинского режима в районе населенного пункта Гуляйполе», уточнили в российском военном ведомстве.

Уничтожены три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации украинских военных в районе Константиновки, Плещеевки и Переездного в ДНР. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

Обнаруженный в ходе разведки с дрона пункт дислокации ВСУ в районе Константиновки, где был размещен личный состав и склады боеприпасов, был уничтожен ударом 122-мм гаубицы Д-30. Блиндаж противника, где находилась пехота, был разрушен ударом артиллерии и в районе населенного пункта Переездное, что «лишило ВСУ возможности препятствовать продвижению наших войск к южным окраинам Северска», отметили в министерстве.

«Также операторы БПЛА 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с применением FPV-дрона уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Плещеевка. Ударом FPV-дрона цель была поражена, на месте попадания возник пожар», - говорится в сообщении.

Разбиты две роботизированные платформы ВСУ

Операторы БПЛА Южной группировки войск нарушили и два маршрута снабжения передовых подразделений ВСУ в районе населенного пункта Константиновка, уничтожив роботизированные платформы, уточнили в военном ведомстве России.

В Минобороны РФ отметили, что точные удары нанесли БПЛА 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

«Это лишило противника ресурсов для продолжения оборонительных действий, и позволило штурмовикам Южной группировки войск продвинуться вперед», - отметила пресс-служба.

Успехи на Краснолиманском направлении

При этом военкор Юрий Котенок рассказал в своем Telegram-канале, что российским войскам удалось подойти и к окраинам села Среднее на Краснолиманском направлении.

По его словам, Вооруженные силы Украины «не в состоянии стабилизировать обстановку» на Краснолиманском направлении, несмотря на контратаки, активную работу артиллерии и подразделений БПЛА.

«Подразделения ГрВ «Запад», продолжая наступление, продвинулись к окраинам Среднего, между Колодези и Белогоровкой, обходя Мирное с запада, в самих Колодезях», - заметил он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов Вооруженных сил Украины и продолжающемся наступлении. При этом военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники сообщил, что российским военным удалось выбить ВСУ с большей части территории села Колодези.