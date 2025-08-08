ВС РФ закрепляются на новых позициях в районе Торского в ДНР

Российские подразделения продолжили продвижение заняли новые позиции в районе Торского. По данным военного эксперта Андрея Марочко, в ходе активных боев передовым отрядам удалось обойти укрепленный район ВСУ севернее освобожденного раннее Торского и вплотную подойти к населенному пункту Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР. Ведется закрепление на новых рубежах и вытеснение противника из района рыбхоза.

© Российская Газета

Марочко также сообщил о росте активности украинской аэроразведки в Харьковской области. В районах Липцов, Старицы и Волчанска за последние сутки зафиксировано около 100 вражеских БПЛА различных типов - от примитивных до современных комплексов, работающих в разных диапазонах. Основная задача этих аппаратов - корректировка артиллерийского огня, но отмечены и случаи пересечения госграницы для ведения разведки на территории России.

Кроме того, на сватовско-кременском участке украинские войска проводят ротацию на стратегических высотах западнее Нововодяного. Смены личного состава проходят малыми группами в вечернее и ночное время, а новые силы прибывают ранним утром. Все перемещения отслеживаются при помощи беспилотников.

Отметим, что закрепление российских войск в районе Торского открывает перспективы дальнейшего продвижения к Кировску и усиления давления на украинскую оборону. Активизация аэроразведки ВСУ и ротационные мероприятия на соседних участках свидетельствуют о попытках Киева удержать позиции и адаптироваться к изменению обстановки, однако растущее тактическое преимущество ВС РФ постепенно вынуждает противника отступать на ключевых направлениях.