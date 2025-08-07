Из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесен удар по позициям роты «Шквал» 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Огнем "Солнцепеков" накрыто три позиции роты "Шквал" 425 ОШП (отдельного штурмового полка — прим. «Ленты.ру»). Противник активных действий не предпринимал и сосредоточил усилия на укреплении занятых позиций», — заявил источник.

Утончается, что удар наносился в районе села Хатнее в Харьковской области.