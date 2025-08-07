Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 82 украинских беспилотника

В Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили за ночь над регионами страны 82 украинских беспилотника.

По данным ведомства, 31 БПЛА был уничтожен над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, десять — над территорией Ростовской области, девять —над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Чёрного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской и по одному — над территорией Курской и Орловской областей.

Ранее мужчина пострадал в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА.