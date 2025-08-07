Освободившие Часов Яр десантники восстанавливаются и тренируются

Полковник Георгий Янчев заявил, что участвовавшие в освобождении Часова Яра штурмовики 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского ордена Кутузова полка отправились в район восстановления боеспособности, где принимают участие в 20-дневных учениях.

«Каждый раз после выполнения задачи личный состав прибывает в район восстановления боеспособности. Здесь отдыхают, приводят себя в порядок, и после этого опять начинается подготовка в течение 20 дней», — заявил он в видео от Минобороны России.

Уточняется, что они отрабатывают элементы штурма позиций и зачистку опорных пунктов. При этом имитируется обстановка, которая максимально близко отражает реальную картину боевых действий: в ходе учений ведётся подрыв имитационных зарядов, нанесение ударов учебными FPV-дронами и сбросы учебных боеприпасов с БПЛА.

31 июля в Минобороны России заявили, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР.

Участник боёв за Часов Яр десантник с позывным Куба рассказал, что город обороняли американские и польские наёмники.