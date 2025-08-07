Губернатор раскрыл подробности удара ВСУ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани мужчина получил ранение в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.

Атака беспилотников: В здании на ж/д в Волгоградской области вспыхнул пожар

Он добавил, что из-за удара ВСУ в частном доме города оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка. В Красноармейском районе зафиксированы небольшие возгорания, в районе Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Никто, предварительно, не пострадал.

Жители Новороссийска сообщили о мощных взрывах в ночь на четверг, 7 августа. Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что фрагменты одного из дронов упали в поле, из-за чего начался пожар.