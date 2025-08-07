ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки

В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование украинскими оккупационными силами пытается выводить офицерский состав из Константиновки.

«Наблюдаются попытки противника вывести офицерский состав за пределы Константиновки. Традиционно, командовать подразделениями внутри города будут дистанционно», — указал собеседник.

Отмечается, что для ухода из города офицерский состав маскируется под гражданских — военные снимают форму и уезжают на обычных автомобилях.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» отрезают ВСУ пути подвоза провизии, а также боекомплекта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.