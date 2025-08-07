ТАСС: ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки

RT на русскомиещё 1

В российских силовых структурах заявили ТАСС, что командование украинскими оккупационными силами пытается выводить офицерский состав из Константиновки.

ВСУ пытаются выводить офицерский состав из Константиновки
© РИА Новости
«Наблюдаются попытки противника вывести офицерский состав за пределы Константиновки. Традиционно, командовать подразделениями внутри города будут дистанционно», — указал собеседник.

Пленные ВСУ рассказали о своих чувствах после отказа Киева их обменять

Отмечается, что для ухода из города офицерский состав маскируется под гражданских — военные снимают форму и уезжают на обычных автомобилях.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Юг» отрезают ВСУ пути подвоза провизии, а также боекомплекта в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.