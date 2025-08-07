Западная группировка войск за сутки нанесла значительный урон украинским силам, уничтожив ключевые объекты управления и технику. По данным начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова, российские подразделения ликвидировали 46 пунктов управления беспилотной авиацией, 44 вражеских БПЛА самолётного типа и 7 терминалов спутниковой связи Starlink.

Кроме того, поражены 8 станций РЭБ, 6 складов боеприпасов и различная бронетехника, включая британские бронемашины Snatch. Потери ВСУ в живой силе за указанный период составили до 230 военнослужащих.

Напомним, что Новороссийск подвергся атаке украинских безэкипажных катеров.

Ранее российский боец сообщил о сильном истощении одной из бригад ВСУ в Запорожской области.