СБУ намерена сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.

Как утверждает РИА Новости со ссылкой на источник, в Варшаве в эти даты ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также проведение антибелорусских акций, в частности, марша по центральным улицам города.

Зеленский согласовал новые операции с главой СБУ Малюком*

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД «Орешник», — передаёт агентство.

Ранее Белоруссия урегулировала вопросы формирования подразделений с «Орешником».

23 июня российский лидер Владимир Путин заявил о разворачивании серийного производства новейшего ракетного комплекса. По его словам, «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.