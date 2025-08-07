РИА Новости: СБУ намерена сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии
СБУ, ГУР Украины, а также польская Служба военной разведки совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами хотят обсудить 9-10 августа в Варшаве, как помешать размещению ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии.
Как утверждает РИА Новости со ссылкой на источник, в Варшаве в эти даты ожидается проведение конференции «Новая Беларусь», а также проведение антибелорусских акций, в частности, марша по центральным улицам города.
«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД «Орешник», — передаёт агентство.
Ранее Белоруссия урегулировала вопросы формирования подразделений с «Орешником».
23 июня российский лидер Владимир Путин заявил о разворачивании серийного производства новейшего ракетного комплекса. По его словам, «Орешник» очень хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.