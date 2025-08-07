Украинский пленный Носиковский: офицерам ВСУ надоела война

Пленный украинский офицер Сергей Носиковский заявил, что моральный дух среди младших офицеров ВСУ крайне низок, и им безразлично, на каких условиях будет подписано мирное соглашение.

По словам военного, им надоела война.

«Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой... Надоела война, поскорей бы договаривались, заключали перемирие», — цитирует мужчину РИА Новости.

Ранее украинский военнопленный Сергей, служивший в ВСУ рядовым, в разговоре с RT признался, что мечтает о нескольких вещах: чтобы закончилась война и чтобы «всё стало, как раньше» — до 2014 года.