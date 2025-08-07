Глава Новороссийска Кравченко заявил об угрозе применения безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале об угрозе применения в городе безэкипажных катеров.

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Он призвал жителей первой береговой линии при включении сирен укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам и не выходить из дома. Также нельзя быть на открытом пространстве у моря.

Чиновник попросил горожан следить за информацией в его соцсетях, на официальной странице администрации Новороссийска и на волнах местных радиостанций.