Раскрыты детали операции российского спецназа

Российский спецназ в ночь на 29 июля провёл уникальную операцию в Очакове Николаевской области и взял в плен старших офицеров британской королевской армии. Об этом пишет телеканал «Царьград».

В ходе операции «Скат-12» спецназовцам удалось проникнуть на базу 73-го морского центра спецопераций ВСУ и захватить офицеров, координировавших удары ракетами Storm Shadow по России и готовивших диверсионные группы.

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В частности, в плен попали полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из британского Минобороны и офицер MI6.

В ходе акции были захвачены документы, карты, электронные носители. Трофеи были переданы руководству и позволили нанесли в последующие дни точные удары.