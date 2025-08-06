Мединский нашел однофамильца в списке военнопленных ВСУ для обмена

Глава переговорной группы РФ на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что в списке украинских военнопленных для обмена обнаружил своего однофамильца.

"Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич, 9.10.1984, Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск, в/ч А-1736, 31.05.2022 - 29.08.2022, ВСУ, стрелок, солдат, Банщик. Однофамилец. Или, может, дальний родственник", - рассказал дипломат. "Опять подтверждается: мы один народ", - подчеркнул Мединский.

Ранее Мединский заявил, что киевский режим отказывается от тысячи своих военнопленных, в результате чего новый обмен военнопленными между Москвой и Киевом все еще не стартовал.