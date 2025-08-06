БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Австрийский военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади считает, что российские войска достигли большого прогресса в применении беспилотников в ходе конфликта на Украине.

"Россияне достигли очень хороших успехов в проведении военных операций с применением беспилотников. Преимущество в БПЛА, которое имела Украина, отчасти сходит на нет", - отметил эксперт в интервью газете Der Tagesspiegel. По его мнению, это "может иметь серьезные последствия" в плане обороны для ВСУ, которые "должны сейчас найти средства противодействия, чтобы лишить россиян преимущества, которое они [россияне] в настоящее время имеют вдоль определенных осей наступления".

Гади отметил, что российское превосходство в войне беспилотников усугубляет проблему нехватки личного состава в ВСУ. "Сложно эвакуировать или заменить раненых солдат на линии фронта", - пояснил он. "Иногда военные находятся на переднем крае 200 дней или дольше и не могут быть заменены, поскольку настолько велика угроза атак БПЛА", - заметил эксперт. "Из-за этого невозможно также отправить достаточно новых кадров на фронт", - добавил Гади.

Специалист недавно посетил украинских военных и констатировал, что среди них "заметны симптомы истощения" и "фрустрация". По его словам, они часто жаловались на то, что им редко отдают приказы об отступлении, заставляя слишком долго держать позиции, и что на фронте недостаточно сил для выполнения задач.