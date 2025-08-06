RT: Киев вычеркнул из списка на обмен тысячу украинских пленных

Российская Газета

Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщает RT.

Киев вычеркнул из списка на обмен тысячу украинских пленных
© РИА Новости
"По имеющимся данным, вместо них Киев мог внести в списки других людей", - говорится в публикации.

Корреспондент телеканала поговорил с некоторыми из солдат, которых отказались принять на Украине. По словам одного из них, он прекрасно понимает, что пленные не нужны Киеву.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.

Названа шокирующая тайна обмена пленными между Россией и Украиной

В ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными и телами погибших. Как указал глава делегации РФ Владимир Мединский, Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших украинских солдат, получив лишь некоторое количество в ответ.

Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих и обменять еще по 1200 пленных.