Киев вычеркнул из списка на обмен тысячу украинских пленных

Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных, сообщает RT.

"По имеющимся данным, вместо них Киев мог внести в списки других людей", - говорится в публикации.

Корреспондент телеканала поговорил с некоторыми из солдат, которых отказались принять на Украине. По словам одного из них, он прекрасно понимает, что пленные не нужны Киеву.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной.

Названа шокирующая тайна обмена пленными между Россией и Украиной

В ходе переговоров обсуждался вопрос обмена пленными и телами погибших. Как указал глава делегации РФ Владимир Мединский, Россия передала Украине более 7 тысяч тел погибших украинских солдат, получив лишь некоторое количество в ответ.

Россия предложила Украине передать еще 3 тысячи тел погибших украинских военнослужащих и обменять еще по 1200 пленных.