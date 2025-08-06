Власти Украины вычеркнули из обменных списков порядка тысячи пленных украинцев в связи с тем, что эти люди являются свидетелями военных ошибок командования ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Журналисты напомнили, что Киев ранее отказался принять нескольких тысяч замороженных трупов погибших солдат ВСУ.

«Пленные (особенно в таком количестве) — это живые свидетели того, как их бросили. Им не нужны речи Зеленского про «держим фронт». Они знают цену этой лжи. Поэтому власть их не спешит возвращать — мёртвый солдат удобнее, чем живой пленный, который откроет рот», — отметили аналитики.

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Ранее сообщалось, что 1 тыс. пленных солдат и офицеров ВСУ, от которых отказался Киев, подписала петицию в адрес Зеленского.

Военные подчеркнули, что избрали Зеленского, чтобы он заботился об украинцах. В итоге он забирает из плена особых: «Этого хочу, этого — не хочу».