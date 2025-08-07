Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области отправляют на штурм новобранцев без боевой подготовки в качестве «отвлекающего маневра». О подлой тактике украинских войск ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из которых не проводились даже стрельбы.

«Только потом в бой идут подготовленные подразделения», — указал он.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что военнослужащий спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины «Тимур» Даниил Кандыба ликвидирован бойцами группировки войск «Север» в Сумской области. Уточняется, что Кандыба сгорел заживо во время выполнения боевой задачи.