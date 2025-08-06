Минобороны Белоруссии анонсировало серию учений в формате ОДКБ

В Белоруссии в начале сентября пройдет серия учений с участием военных стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

По данным ведомства, учения пройдут «с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

Отмечается, что сегодня первый воинский контингент прибыл в Белоруссию для подготовки и участия в учениях.

В конце прошлого года генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что в 2025 году военные учения Организации пройдут в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Он рассказал, что государства — участники ОДКБ каждый год согласовывают план оперативно-боевой подготовки своих военнослужащих. В его рамках объединение проводит учения по различным направлениям и темам.