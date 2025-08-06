Российский штурмовик 1-й мотострелковой бригады 51-й армии Виктор Васильев рассказал о танках Вооруженных сил Украины (ВСУ) с крестами и изображением Адольфа Гитлера, которые ему довелось встретить в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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Его слова публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

«Я плохо отношусь к нацбатовцам, которые с детьми и мирными жителями расправляются (...) Украинские танки, которые НАТОвские, видел с крестами, с фашистскими флагами. С Гитлером даже нарисованным видел», — рассказал Васильев.

По данным оборонного ведомства, россиянин находится на службе Вооруженных сил России (ВС РФ) уже три года. У него 25 боевых выходов на передовую и четыре ранения. В частности, он участвовал в освобождении населенного пункта Коптево в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что на технике ВСУ на нескольких направлениях появились новые тактические символы. В частности, был замечен квадрат с двумя вертикальными стрелками внутри.