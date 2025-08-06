Зеленский анонсировал диверсии и нападения на Россию

Президент Украины провёл встречу с руководителем Службы безопасности Украины, на которой были утверждены планы по проведению "Операций" на российской территории.

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"Прежде всего о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов СБУ. (...) Согласовал некоторые операции», – заявил Зеленский.

Подробности разглашению не подлежат. Об этом ранее также заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, отметив, что ожидает увидеть подобные действия СБУ в будущем.