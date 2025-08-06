ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду, 6 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

Уточняется, что обстрелу подверглась территория, на которой расположены транспортный цех и типография электростанции.

Никто не пострадал. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, уточнили в пресс-служба ЗАЭС.

Уточняется, что станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена.