ВСУ снова обстреляли Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли промышленную зону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду, 6 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.
Уточняется, что обстрелу подверглась территория, на которой расположены транспортный цех и типография электростанции.
Никто не пострадал. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет, уточнили в пресс-служба ЗАЭС.
Уточняется, что станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена.
«Основные последствия – выбитые окна в зданиях типографии и транспортного цеха. Службы уже осматривают территории, чтобы проверить, нет ли других повреждений», – говорится в сообщении.