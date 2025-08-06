Главком ВСУ Александр Сырский на совещании, посвященном итогам деятельности украинской армии за июль, сообщил о тяжелой ситуации, которая в настоящий момент сложилась на ряде участков фронта. Об этом пишет «Прайм».

Ранее российский военкор Борис Рожин сообщил, что на красноармейском (покровском) направлении российские войска продолжают усиливать давление, сосредотачивают усилия на флангах, готовят «котел».

Сырский: на Украине продолжится мобилизация в ВСУ

«Самая сложная ситуация — на покровском, добропольском, новопавловском направлениях», — отметил Сырский.

Журналисты уточнили, что речь идет о ситуации на трех участках фронта в ДНР: под Красноармейском, в северо-западной, а также западной части республики.