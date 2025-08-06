Вторжение ВСУ в Курскую область по замыслу Киева должно было стать «переломом» в СВО и «психологическим ударом по России», однако попытка перенести боевые действия в этот регион обернулась для Украины стратегическим капканом и катастрофой: ВСУ потеряли на этом направлении примерно пятую часть всей поставленной военной помощи Запада.

Такие выводы приводит «Военная хроника».

«Суджа и некоторые другие прилегающие районы на некоторое время оказались под контролем украинских войск, однако первоначальный эффект быстро сошёл на нет, и изначальный план обернулся для Киева обратным результатом», — отмечают авторы.

Как утверждается, в курской операции потери Украины составили порядка 100 тыс. человек: непрямые потери, вероятно, будут досчитываться позднее, тогда как прямые составили около 75 тыс.

«Большая часть подразделений ВСУ понесла потери больше 50%. Россия же, вопреки ожиданиям Киева, не только купировала угрозу (пусть и через некоторое время, а не сразу), но и получила основание для формирования полноценного пояса безопасности в Сумской области, делающего любые новые рейды ВСУ бессмысленными как с военной, так и с политической точки зрения», — пишут авторы.

Когда операция ВСУ затянулась и потребовала переброски резервов, Киев потерял ядро профессиональных частей и вынужден были закрывать фронт неподготовленными мобилизованными, отмечается в сообщении. Россия при этом получила возможность отвлекать украинские ресурсы и параллельно развивать наступление на других направлениях.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 170 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 307 бронетранспортеров, 2 280 боевых бронированных машин, 2 743 автомобиля, 625 артиллерийских орудий, 61 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и 7 MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин, 128 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО. Общая стоимость потерянной техники составляет $11,2 млрд», — напоминает Telegram-канал.

Итогом курской операции для ВСУ стало то, что Украина показала пределы своих возможностей, а «именно этот предел теперь формирует для неё всю стратегическую реальность», подытожила «Военная хроника».

Ранее Следственный комитет признал потерпевшими 14 тыс. человек по делам о вторжении ВСУ в Курскую область. Глава ведомства Александр Бастрыкин также сообщил, что в Курскую область в составе ВСУ вторглись наёмники по меньшей мере из девяти стран.