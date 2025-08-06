Раскрыто, почему эскортницы становятся хорошими агентами ВСУ
Эскортницы становятся эффективными агентами Украины, поскольку они легко добывают информацию на закрытых встречах. Как сообщает News.ru, об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.
Он отметил, что таких девушек, особенно «дорогих», привлекают для сопровождения «серьезных людей», из-за чего они «слишком много знают и слышат». Они часто попадают на вечеринки «закрытого типа», на которых люди употребляют алкоголь.
«И начинаются разговоры. Разговоры, как правило, о чем? О работе, каких-то насущных вопросах, планах, — сказал Игнатов.
Вражеские спецслужбы могут ставить девушкам задачу познакомиться с конкретным человеком и выведать у него нужную информацию. Часто им даже не нужно задавать вопросы — многие мужчины считают их глупыми и легко выдают секреты.
«Это все чревато и опасно, поэтому тем, кто приглашает эскортниц на какие-то мероприятия, нужно быть предельно осторожными в высказываниях, выражениях и обсуждениях тех или иных тем, которые имеют государственную важность, — добавил Игнатов.
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Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинская разведка практикует сбор важных сведений через эскортниц и проституток. По его словам, в расслабленном состоянии мужчины охотнее делятся тем, что не рассказали бы в обычных обстоятельствах.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга