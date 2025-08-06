Раскрыто, почему эскортницы становятся хорошими агентами ВСУ

Эскортницы становятся эффективными агентами Украины, поскольку они легко добывают информацию на закрытых встречах. Как сообщает News.ru, об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.

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Он отметил, что таких девушек, особенно «дорогих», привлекают для сопровождения «серьезных людей», из-за чего они «слишком много знают и слышат». Они часто попадают на вечеринки «закрытого типа», на которых люди употребляют алкоголь.

«И начинаются разговоры. Разговоры, как правило, о чем? О работе, каких-то насущных вопросах, планах, — сказал Игнатов.

Вражеские спецслужбы могут ставить девушкам задачу познакомиться с конкретным человеком и выведать у него нужную информацию. Часто им даже не нужно задавать вопросы — многие мужчины считают их глупыми и легко выдают секреты.

«Это все чревато и опасно, поэтому тем, кто приглашает эскортниц на какие-то мероприятия, нужно быть предельно осторожными в высказываниях, выражениях и обсуждениях тех или иных тем, которые имеют государственную важность, — добавил Игнатов.

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Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинская разведка практикует сбор важных сведений через эскортниц и проституток. По его словам, в расслабленном состоянии мужчины охотнее делятся тем, что не рассказали бы в обычных обстоятельствах.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга