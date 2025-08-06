Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте становится меньше, однако их окопы завалены западным оружием. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник со ссылкой на слова российских военных, участвующих в боях.

По словам парламентария, несмотря на поражение, в рядах украинской армии остаются мотивированные люди, а Запад пичкает ВСУ оружием.

«То есть Запад не оставляет попыток повторить происходившее в Курской области, думает, что новая попытка будет успешная, но это не так», — пояснил Колесник.

Депутат подчеркнул, что расслабляться нельзя — следует постоянно давить на украинских военных, чтобы лишить их возможности нанести ответный удар.

«Надо уничтожать противника в местах дислокации, уничтожать, уничтожать, уничтожать. Без перерыва на обед. Только тогда противник начнет что-то понимать», — заключил Колесник.

Раскрыты подробности одной из самых секретных российских операций на Украине

Ранее депутат заявлял, что РФ может применить «Орешник» для ударов по западному оружию, включая американские комплексы HIMARS. Кроме того, целью могут стать объекты ВПК Украины.