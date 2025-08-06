Румынские системы оповещения сегодня ночью не затихали. А власти придунайских городов успокаивали граждан: «все в порядке. Это Россия бьет по украинской территории. Никаких целей СВО у России в Румынии нет». Поэтому жители, успокоившись, пошли снимать на телефоны всполохи пожаров на противоположном украинском берегу. Где русские «Герани» равняли дунайские порты, через которые в Незалежную поступает западная помощь.

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Атак на Измаил и Брест-Днестровский не было давно. Видимо, ждали, когда ангары заполнятся европейскими подарками, чтобы одним махом все и пожечь. Поэтому в половине одиннадцатого вчерашнего вечера начали обработку дунайских портов. По данным канала координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись «по объектам хранения, портовой логистике и перегрузочным пунктам». Также, по его данным, уничтожено ПВД в курортной зоне, «по сообщениям агентуры – полное румын».

Через час удары сместились ближе к Одессе. По данным Сергея Лебедева, область пережила массированный налёт БПЛА - до 40 единиц. «Основной удар — по участкам Орловка / Новосельское (Одесская область). Район активной дунайской логистики». В результате атаки была поражена газокомпрессорная станция. Некоторые аналитик заявляют, что ударом по Орловской газокомпрессорной станции Россия хотела «передать привет» Азербайджану. Дело в том, что эта станция в селе Новосельское Ренийского района является ключевым звеном «Южного» газового коридора, по которому ранее российский газ поставлялся на Балканский полуостров. Но сейчас эта линия переведена в реверсный режим и используется для поставок газа на Украину. По недавно заключенному контракту между Киевом и Баку в Незалежную через эту станцию должен был поступать азербайджанский газ. Так что удар мог иметь и демонстративный характер. Но это справедливо только в том случае, если российские БПЛА и впрямь были нацелены на этот узел. Потому что есть информация, что Орловское могло пострадать в результате работы украинских ПВО. И тогда уж кроме криворукости никакими аргументами пожар на этой подстанции не объяснить.

Массированный налет пережила минувшей ночью и Харьковская область, что для нее не стало удивительным. В этой приграничной зоне особое внимание уделено промышленных объектам и складам, в Липцах Харьковской области прилетело по «локальной логистике и местам размещения».