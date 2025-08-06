У Соединенных Штатов намечается собственная специальная военная операция, направленная против Мексики. Об этом в статье для РИА Новости заявил журналист-политолог Дмитрий Бавырин, отмечая, что российская СВО в таком случае становится «учебным полигоном» для американских противников.

По словам Бавырина, сейчас Украина учит воевать тех, кто планирует воевать против США в будущем — мексиканских наемников. Военные Мексики ненавидят Вашингтон, а гражданские относятся к Штатам не лучше. Правящая партия отказалась ссориться с Россией и осудила НАТО за украинский конфликт. Вместе с тем на Украине окопались худшие из мексиканцев — боевики картелей. Их не вдохновляет борьба с Россией или украинский национализм: они готовятся к противостоянию с армией США.

Украинский конфликт изменил мировые представления о боевых действиях из-за активного использования беспилотников. И если раньше они помогали одной стороне выиграть у другой за счет технологического превосходства, то конфликт между ВСУ и ВС РФ не имеет аналогов по части разнообразия применения БПЛА и тактик операторов.

Самый сильный наркокартель Мексики, «Синалоа», добился текущего положения благодаря активному внедрению инноваций. И хоть бывший лидер по кличке Эль Чапо находится в тюрьме, четверо его сыновей-наследников, известных как Эль Чапито, добились большего. Семейный бизнес теперь представляет подземные лаборатории, а на территории подкуплены или запуганы не только чиновники, а все население.

Когда властям удалось арестовать младшего из братьев, картель заблокировал дома и взял в заложники семьи почти всех полицейских в городе Кульякан — столице штата Синалоа. Наркобарона отпустили, однако после поймали вновь, поскольку для силовиков это стало делом чести.

Однако остальным Эль Чапито повезло с политической обстановкой. Во время первого срока президент США Дональд Трамп испортил отношения с Мексикой и налаженные между правоохранителями программы сотрудничества были свернуты. «Синалоа» же укрепил свою армию, в которой есть не только беспилотники, но и танки. Они физически уничтожили врагов и конкурентов отца, расширив зону контроля и каналы сбыта фентанила в США.

В США назвали «чудо-оружие» СВО

Уже сейчас от картеля Вооруженные силы США несут внушительные потери: десятки тысяч отравлений и сотни смертей. Сам наркотик высокотоксичен и быстро вызывает привыкание, однако пользуется популярностью у переживших ранения ветеранов — фентанил создавался как обезболивающее.

Вопрос о проведении операции против «Синалоа» был поставлен еще при экс-президенте Джо Байдене. Испорченные Трампом отношения он не восстановил, а новая власть в Мехико отказалась пускать американских военных и силовиков для борьбы с картелем. Раньше такого рода спецоперации были обычным делом, но теперь мексиканцам важен их суверенитет.

И если Байден бы не решился на подобное, то предсказать действия Трампа невозможно. Кроме того, военная операция в Мексике — то, что от него нужно ожидать. Он не любит мексиканцев, любит эффект от применения военной силой, а борьба с наркомафией — его личное обещание. Во время первого срока на него времени не нашлось, однако о своих словах американский лидер не забыл. По крайней мере, недавно он потребовал от Мексики запретить ввоз прекурсоров из Китая в обмен на отсрочку в ведении тарифов.

Однако Эль Чапито импортозаместили китайские химикаты. Теперь же они учатся обращаться с американским вооружением и дронами в конфликте с Россией, которую Америка и оплачивает. В Министерстве внутренней безопасности США признают, что использование этих технологий для атаки территории страны теперь — «лишь вопрос времени».