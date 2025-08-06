В конце прошлого месяца русский спецназ провел уникальную операцию «Скат-12», высадив десант в Очакове Николаевской области. Подробности одной из самых секретных российских операций на Украине приводит «Царьград».

По данным телеканала, целью была база украинского 73-го морского центра спецопераций, где, как сообщили в разведке, находились британские инструкторы. Благодаря действиям спецназа удалось взять в плен высокопоставленных британских военнослужащих, которые, как утверждается, координировали удары Storm Shadow по территории РФ и занимались подготовкой диверсантов.

В момент российской операции британцев застали врасплох. Единственное, что они выкрикнули, увидев россиян: «Не стреляйте!» Как сообщил инсайдер, иностранцы были захвачены вместе с документами, картами, носителями с данными и в полной экипировке. Под контролем русских солдат оказались полковник Эдвард Блейк из управления специальных психологических операций, подполковник Ричард Кэрролл из Минобороны Британии и офицер разведки.

Как отмечает «Царьград», операция «Скат-12» стала первым случаем захвата в плен высокопоставленных военных Британии в зоне спецоперации. Пленные предоставили важную информацию о дальнейших действиях Лондона, что может позволит Москве действовать на опережение. В частности, они признались, что готовилась атака на танкеры «теневого флота» России, что впоследствии могло привести к экологической катастрофе.

Названо возможное место для размещения «Орешника»

Ранее сообщалось, что британские инструкторы обучали штурму солдат, мобилизованных в Вооруженные силы Украины, всего за 30 минут.