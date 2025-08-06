В США оценили перспективы ядерного удара подлодки «Огайо» по России

Атомная подводная лодка (АПЛ) типа Ohio («Огайо») Военно-морских сил (ВМС) США в случае ядерной войны Соединенных Штатов с Россией наверняка «окажется на передовой». Перспективы нанесения ядерного удара Вашингтона по Москве оценил обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

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Автор пишет, то «мир переживает очередную эпоху напряженности, которая, если ее не контролировать, может привести к ядерной войне».

Обозреватель отмечает, что АПЛ России и США играют ключевую роль в ядерных триадах каждой из стран, однако различаются по принципам проектирования, количеству и возможностям.

«Американцы делают акцент на технологическом превосходстве и глобальном проецировании силы, в то время как Россия фокусируется на асимметричной войне и операциях в Арктике, хотя новейшие российские подводные лодки сами по себе весьма впечатляют технологическим потенциалом», — пишет автор.

Вайхерт отмечает, что российский флот атомных подлодок модернизируется значительно быстрее, чем американский.

«Вступать в конфликт с Кремлем в этих водах, особенно в условиях, когда другие мировые кризисы требуют внимания Америки, представляется неудачным стратегическим решением. Тем не менее, именно в такой ситуации оказались Соединенные Штаты», — заключает автор.

Таким образом Вайхерт прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон направил две подлодки в заданный регион.

Сообщение главы Соединенных Штатов появилось после спора с зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым.