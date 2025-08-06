В последнее время в западных СМИ широко освещается женский отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Ведьмы Бучи». Как сообщает aif.ru, военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что подразделение является рекламной структурой.

Подготовка к женской мобилизации

По словам специалиста, украинская пропаганда выбрала такое название для отряда, чтобы снова раскрутить тему провокации в Буче. Женщин пытаются выставить некими «мстительницами» за то, чего российские войска не совершали. Само внимание к ним легко объяснимо.

«Как ожидают украинские эксперты, политики и общественные деятели, осенью начнется мобилизация женщин. Уже стоит вопрос о мобилизации медицинских работников, но, по всей вероятности, перечень будет значительно расширен. Пока еще не закрыт выезд за границу женщинам, но в ближайшее время ожидают именно этого», — сказал Джерелиевский.

Он также обратил внимание на то, что одно из самых известных на Украине женских формирований операторов дронов, которое создала нацистка Мария Берлинская. Она целенаправленно формировала подразделение из женщин нетрадиционной сексуальной ориентации* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Джерелиевский отметил, что такой отбор не случаен — люди с девиациями проявляют большую склонность к садизму и убийствам.

«Это было замечено еще нацистами во время Второй мировой войны, в том числе, представителей нетрадиционной ориентации* отправляли, в частности, в известную бригаду Дирлевангера, прославившуюся своими страшными преступлениями», — объяснил он.

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Военный эксперт также отметил, что ВСУ активно вербует в свои ряды заключенных женщин. Сотни украинок заключили контракты под давлением или же поддавшись обещаниям преференций в будущем. При этом кто-то из них может постараться как можно скорее сдаться, а кто-то — «войти во вкус» и участвовать в военных преступлениях.

Шансов выжить на передовой нет

Джерелиевский подчеркнул, что женщины-штурмовики, как и операторы дронов, при текущем характере боевых действий становятся «одноразовыми».

«Для борьбы с отрядами "дроноводов" используют технические средства, они входят в число приоритетных целей. Например, по позиции. где находятся операторы дронов могут отработать кассетным боеприпасом, поэтому шансы остаться в живых очень невелики», — объяснил он.

В результате в ВСУ растет потребность в операторах дронов, а уровень подготовки и профессионализма падают. Из-за этого возникают новые потери.

Отношение к женщинам-военнослужащим ВСУ, когда они попадают в плен, ничем не отличается от того, как относятся к мужчинам. Но операторам дронов ждет особенно тщательная проверка на причастность к военным преступлениям, ведь они наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским, в том числе по машинам. Подобные пленные исключаются из обменного фонда.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России