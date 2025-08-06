Черноморский флот отразил атаку украинских морских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Два украинских безэкипажных катера (БЭК) были уничтожены в юго-западной части Черного моря, отметили в военном ведомстве.

Иных сведений о перехвате БЭК, а также данных о возможных целях, нет.

Минобороны продолжает проведение специальной военной операции. В 2025 году российские войска начали реализовывать задачу по созданию буферной зоны в приграничных населенных пунктах Украины. 5 августа военное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Январское Днепропетровской области. Указанный регион расположен к западу от ДНР.