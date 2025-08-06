Российские силы ударили по объектам, работающим на ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы на Украине, обеспечивающим работу местных предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

По данным ведомства, задачи выполнили расчеты ударных дронов и оперативно-тактическая авиация. Также к работе подключились ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ударам подверглись и пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Места скопления украинских формирований были замечены в 142 районах.

Также в Дружковке Донецкой народной республики (ДНР) российские силы поразили территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Вооруженных сил Украины (ВСУ).