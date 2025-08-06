Зеленский согласовал новые операции с главой СБУ Малюком*

Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком* обсудил новые операции ведомства.

Об этом в среду, 6 июля, президент государства сообщил в своем личном блоге в социальной сети.

— Доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка*. Прежде всего о военном компоненте, специальных операциях и дальнобойных действиях воинов СБУ. Согласовал некоторые операции, — уточнил президент Украины.

Кроме того, свою публикацию политик дополнил фотографией, на которой он сидит за столом с Малюком* и улыбается.

Глава украинской спецслужбы показывает президенту поднятый вверх большой палец, передает Lenta.ru.

Ранее представитель СБУ сообщал, что президента Зеленского хотели убить в аэропорту польского города Жешува с помощью беспилотника или снайпера.

Глава государства еще в феврале лично заявлял о попытках покушения на себя и своих сотрудников, не приводя при этом каких-либо доказательств и подробностей.

*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.