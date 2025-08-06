Стало известно, что активисты 61-й механизированной бригады ВСУ стали использовать протестные акции для привлечения военнослужащих из других подразделений.

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Выяснилось, что 2 августа митинги родственников солдат проходили не только во Львове, но и в Харькове, где объединение семей бойцов 61-й бригады вновь организовало акцию. Подобные мероприятия проводятся почти каждую неделю.

Однако, воскресный митинг отличался от прежних. Инициативная группа из 61-й бригады начала активно приглашать жён и матерей пропавших без вести солдат из других подразделений, особенно тех, которые понесли значительные потери во время неудачной Курской операции киевского режима. В результате, к акции присоединились родственники бойцов 95-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад. Пока их число невелико, но ожидается значительное увеличение в будущем.