«Орешник» на Кубе и стратегический комплекс «Осина»: чем РФ может ударить по США

Накануне РФ отказалась от взятых на себя ограничений в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп направил две атомные подлодки «поближе к России».

Аналитики не считают это «случайным совпадением», ведь накануне президент России Владимир Путин заявил, что в войска поступил первый серийный «Орешник». News.ru рассказал, какой ответ Россия готовит Трампу.

Предпосылки к выходу из ДРСМД

Москва неоднократно предупреждала Запад о недопустимости размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Однако, как констатировал МИД РФ, Кремль так и не услышали. Ведомство заявило об исчезновении условий для сохранения Россией моратория на развертывание РСМД — теперь страна больше не связывает себя односторонними обязательствами.

Решение было принято на фоне заявления Трампа об отправке «ближе к России» двух атомных подлодок. Президент США не уточнил, куда именно, поскольку это секретная информация.

«Я распорядился разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах», — написал Трамп, позднее уточнив, что готов к ядерной войне с РФ.

При этом на днях стало известно, что на вооружение ВС РФ поступил первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Об этом Путин заявил после молебна в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском мужском монастыре на Валааме, общаясь с журналистами вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко.

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Зачем России нужно тактическое ядерное оружие?

Военный аналитик и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что все решения РФ должны быть направлены на обеспечение собственной безопасности. Эксперт подчеркивает, что диалога с НАТО не выйдет — «только контрсиловой».

«НАТО превосходит Россию в четыре с половиной раза по совокупному военному потенциалу, поэтому только с опорой на тактическое ядерное оружие, а также при необходимости на стратегические ядерные силы мы можем поддерживать баланс сил и интересов в регионе и не дать возможности осуществить против себя агрессию», — заявил он.

Коротченко заметил, что России не нужно никого пугать или чем-либо «бряцать» — достаточно «держать палец на кнопке», чтобы противник знал, что Москва готова использовать «Орешник» в случае активной фазы боевых действий.

Где и какие ракеты может разместить Россия?

Глава Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев напомнил, что американцы разместили опасные высокоточные авиабомбы в Великобритании. По мнению эксперта, РФ могла бы рассмотреть вопрос о расположении ударных ракет средней дальности поближе к границам Штатов.

«Куба в этом смысле предпочтительней. Но и договориться и провернуть фокус с ракетами гораздо сложнее, чем в начале 60-х. И да, хотим ли мы сейчас нового Карибского кризиса? Размещение в Белоруссии можно рассматривать, но совсем не для ударов по Европе. Гипотетическое размещение ракет там или в Калининграде — угроза многим интересным объектам за пределами собственно континента», — сказал аналитик.

Воробьев добавил, что выход из ограничений по РМСД — шаг к эскалации со стороны России, однако к гонке вооружений она не приведет, ведь она уже давно идет.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что у России есть вооружения и мощнее «Орешника».

«Во время встречи с журналистами на Валааме Путин дал понять, что создано оружие, которое не имеет аналогов в мире. И я думаю, что речь идет уже не только об "Орешнике", значит, есть еще какое-то оружие. Пока мы это оружие нигде не применяли. Были заявления, что есть еще "Осина" — это еще более мощная разработка, чем "Орешник". Утверждают, что есть что-то еще, что пока не раскрывается», — сказал Перенджиев.

По мнению политолога, Россия входит в противоборство ракет средней и меньшей дальности и готова к этому. Уже сейчас у ВС РФ есть оружие, которое на голову превосходит все подобные комплексы США и других стран Запада.