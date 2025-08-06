Первый эшелон с военными РФ прибыл в Белоруссию на учения

Первый эшелон с военными и техникой ВС РФ прибыл в Белоруссию на стратегическое учение "Запад-2025", проинформировало белорусское минобороны.

Военнослужащие РФ и техника прибыли для подготовки и дальнейшего участия в совместном стратегическом учении ВС Белоруссии и России "Запад-2025". Учение, которое пройдет в сентябре, является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году, подчеркнули в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

В данное время белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем подготовительном этапе.

В ходе учения на основе анализа последних военных конфликтов планируется отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск.