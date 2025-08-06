Вторжение в Курскую область стало особенной операцией, поскольку якобы показало, что украинцы умеют удивлять.

Годовщину нападения на регион прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели», — заявил Зеленский.

В посте он поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они «не допустили удара по Сумам и Харьковщине».

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Ранее на Украине заявили о планах Зеленского по капитуляции. По словам депутата Верховной Рады Александра Дубинского, администрация украинского лидера сознательно ведет страну к поражению в конфликте.