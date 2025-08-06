Как ВСУ атаковали регионы России 6 августа

Вооруженные силы Украины сегодня нанесли удар 51 БПЛА. Какие регионы оказались под угрозой, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, с 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над пятью российскими регионами.

По шестнадцать над территорией Ростовской и Брянской областей, 12 БПЛА были уничтожены над территорией Крыма, четыре сбиты над территорией Воронежской области и три над территорией Орловской области, уточнили в военном ведомстве.

Ростовская область

Ночная атака ВСУ была отражена в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах Ростовской области, жертв и пострадавших нет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов.

«Движение по дороге перекрыто, место оцеплено. Для обезвреживания взрывного устройства вызвана саперная группа. Общественный транспорт по трем маршрутам пока не работает, движение по ним на этом участке возобновится после ликвидации опасности», - уточнил он.

При этом в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения линии электропередачи без электроэнергии остались почти 200 жителей 87 домов. Из-за перебоев в энергообеспечении нарушена работа водозабора Таловая Балка.

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Брянская область

Обошлось без пострадавших и в Брянской области, где, по данным губернатора региона Александра Богомаза, было уничтожено 16 вражеских БПЛА самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», - пояснил он в своем Telegram-канале.

При этом Telegram-канал Shot уточнил, что жители Брянска сообщали о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО в районе пяти утра. По их словам, было слышно более 10 мощных взрывов, а в одном из районов города был виден черный дым.

Воронежская область

Режим опасности атаки БПЛА вводился сегодня ночью и в Воронежской области, о чем в 1:51 мск написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Острогожский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон», - написал Гусев.

Особый режим был отменен в 7:11 утра. Глава региона уточнил, что в небе над двумя районами «было обнаружено, уничтожено и подавлено около пяти беспилотных летательных аппаратов» и, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно о ранении двух мирных жителей в Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины. При этом жители приграничных районов Белгородской области рассказали СМИ, что уже умеют по звуку распознавать дроны и растят детей в условиях постоянных атак.