«Втоптали в землю»: как армия РФ освобождала Курскую область

Год назад подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Российским военным удалось полностью выдавить противника к 26 апреля 2025 года. Военный корреспондент «КП» Александр Коц рассказал, как армия РФ освобождала регион.

«Брестская крепость-2»

Первые дни украинского вторжения напоминали июль 2014 года в Донбассе — никто не владел обстановкой, а дороги, еще час назад находившиеся под российским контролем дороги могли уже быть захвачены противником. Информацию по захваченным населенным пунктам в штабе группировки добывали вручную, обзванивая сельсоветы. Эвакуацию людей начали еще 6 августа, для отсутствия паники называя ее добровольным выездом.

«В небе военные вертолеты, а в огородах копошатся бабульки. Тралы с танками едут через деревни, где по дорогам стоят ведра с картошкой, яблоками и грибами на продажу», — отмечает военкор.

Тогда еще никто не догадывался, что противостояние в Курской области растянется на долгие месяцы. Коц отмечает, что главной целью противника был захват Курской АЭС и он был к этому близок — если бы российские подразделения не удержали линию фронта в Кореневе, то враг бы прорвался.

Еще одно место, где ВСУ обломали зубы — Малая Локня. Местная колония стала неприступной крепостью, в которой бойцы четырех подразделений не дали прорваться противнику. Солдаты держались до последнего патрона, пока танки противника не стали бить по зданиям, где укрылись оставшиеся в живых.

Одним из символов битвы стал комбат 9-го полка Сергей Чебнев с позывным Отмель. На момент начала спецоперации он уже уволился из армии, однако после сам пришел в военкомат.

«20 августа был накат с севера — с тыла колонии. Высадился десант, занял позиции в разрушенном доме, пулеметчик залег на крыше. Отмель возглавил группу по их уничтожению — выдвинулся с несколькими ребятами, их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен, а группу эвакуации накрыли минометы, FPV-дрон… и Сергей Чебнев получил смертельные ранения…», — рассказал начальник штаба полка.

Однако бойцам Чебнева удалось выполнить задачу. Они сковали противника и отошли в последний момент.

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Первое контрнаступление

Линия фронта стала вырисовываться после прибытия подразделений с богатым опытом. В бой сразу вступали десант, мотострелки, морпехи. Первое контрнаступление началось уже в сентябре.

«Я собрал роту и сказал: "Это задача для настоящего десантника — высадка в тыл противника. Для этого мы готовились, для этого создавались Воздушно-десантные войска"», — рассказывал командир с позывным Муравей.

Противник не представлял, сколько российских войск тогда выдвинулись в село Снагость и какое у них было вооружение. По словам Муравья, бойцы были расставлены так, чтобы оборонять свою зону сразу на 360 градусов и так, чтобы один снаряд или дрон не мог убить сразу двух или трех солдат. Подобная слаженность достигается тренировками и комфортом в коллективе — чтобы все понимали, что командиры их не бросят. Уже к вечеру к месту подтянулись бойцы 155-й бригады морской пехоты — и судьба Снагости была предрешена.

Киев пытался затормозить освобождение Кореневского района и организовал фланговый удар в Глушковский район, направив туда две бронетанковые колонны. Одним из героев отражения этой атаки стал десантник Эммануил Давыдов. Он лишь в апреле 2023 года окончил Рязанское училище. Тогда он две недели, находясь практически в окружении, мешал противнику — сжег около десятка единиц техники, воевал трофейным оружием, подслушивал рацию, передавая сведения в штаб.

Зверства ВСУ

Каждый новый освобожденный населенный пункт приносил и печальные новости — украинские войска устраивали зверства там, куда не приезжали представители западных СМИ. Замучены до смерти или просто казнены были десятки людей.

«У пожилых мужчины и женщины были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, ушибы легких. У женщины были повреждены колени… Выделяется и женщина, у которой были обнаружены тупая травма грудной клетки и огнестрельные ранения — преимущественно на спине, а также... признаки воздействия электрического тока...», — заявляла исполняющая обязанности начальника курского Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских.

Сама Татьяна Юрьевна, говоря эти слова на камеру, едва сдерживала слезы.

Три фактора успеха

В марте Коц посетил Малую Локню, из которой военные не смогли забрать комбата Отмеля. Медики нашли его тело под завалами, бережно упаковали в пакет и спальник, после чего отвезли в тыл.

К этому моменту наступление российской армии было необратимо. Это произошло благодаря трем факторам. Во-первых — масштабная «презентация» достижений Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Элитные операторы дронов обрубили трассу снабжения ВСУ Юнаковка — Суджа и отрезали другие, которые украинская армия пыталась прокладывать.

Во-вторых — легендарная операция «Поток». Во время нее около 800 бойцов прошли 14 километров по газовой трубе и оказались в тылу захватчиков. Когда офицеры бригады «Ветераны» пришли к командованию с этой идеей, их чуть не послали матом, однако они продолжали убеждать и все же получили «добро».

Военкор отмечает, что в один момент противник заподозрил неладное и устроил подрыв внутри трубы на своей стороне. Тогда российским военным пришлось имитировать пожар и устроить радиоигру — якобы отказались от задумки.

В-третьих — участие военных из Северной Кореи. Инструкторы отмечали их физподготовку, выносливость и готовность четко выполнять команды. Однако в Курской области поначалу им пришлось объяснять бесперспективность штурмов большими силами — на ходу они перестроились на тактику малых групп.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Российские войска приступили к выполнению задачи Верховного главнокомандующего по формированию буферной зоны безопасности на территории Сумской области.

«Мы втоптали в землю лучшие силы ВСУ»

Как отмечают командиры, управлявшие войсками в Курской области, в регион была брошена вся элита украинских войск. У них была самая передовая техника, в том числе и стран НАТО, профессиональные расчеты БПЛА.

«Жаль, что пришлось это делать на Курской земле, но мы все-таки перемололи, уничтожили и втоптали в землю лучшие вражеские силы. И сделал это наш русский солдат», — сказал один из офицеров-десантников.

По словам Коца, это общее мнение среди участвовавших в боях командиров, которое никто не подвергает сомнению.