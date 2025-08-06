В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжающемся наступлении на Красноармейском направлении. Что происходит в зоне проведения спецоперации по состоянию на утро 6 августа, в материале «Рамблера».

«К бою!»: танкисты уничтожили опорные пункты ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» уничтожили замаскированные опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ на Харьковском направлении. Нужные координаты им дали операторы дронов-разведчиков, говорится в сообщении на сайте Минобороны России.

«Как только танкисты получили команду «К бою!», экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на закрытую огневую позицию, откуда нанес поражение осколочно-фугасными снарядами по боевикам ВСУ», - уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что боевая работа проводится круглосуточно, и танкисты помогают мотострелковым и штурмовым подразделениям «оттеснять противника от государственной границы для создания «санитарной зоны»».

Вертолет Ка-52М ударил по ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по военным ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами «по разведанным целям противника».

«Сегодня во время вылета наш экипаж показал слаженность работы. Летчик и штурман - как одно целое, мы понимаем друг друга без слов. Цели на данный день достигнуты, что приближает нас к победе», - отметил штурман вертолета с позывным Ракета.

ВСУ перебросили наиболее боеспособные силы под Красноармейск

Наступление на Красноармейском направлении

В свою очередь штурмовые подразделения алтайского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают двигаться к Красноармейску в ДНР, сообщили в российском военном ведомстве.

«Военнослужащие скрытно подходят к хорошо замаскированным позициям противника. Для уничтожения блиндажей и огневых точек штурмовики используют взрывные устройства повышенной мощности, забрасывая их в укрытия», - отмечается в сообщении на сайте Минобороны России.

В министерстве также уточнили, что все тактические действия штурмовых групп с воздуха корректируют операторы БПЛА.

Российские военные выбивают ВСУ из Колодезей

Военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники сообщил, что российские военные ведут наступление и на Краснолиманском направлении, где им удалось выбить украинских военных с большей части территории села Колодези. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Наши почти полностью освободили Колодези, наступают в Шандриголово. В Торском противник удерживает только мост на Заречное», - написал он.

«Солнцепеки» сожгли позиции ВСУ

А Telegram-канал «Воин DV» опубликовал кадры уничтожения позиций ВСУ в Запорожской области тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».

По данным источников канала, военнослужащие полка РХБЗ 35-й армии группировки войск «Восток» ударили по позициям противника в окрестностях села Червоное. На опубликованных кадрах видно, что удары наносились по лесному массиву.

Удар по Одесской области

Также российские военные нанесли удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по Одесской области, что привело к крупному пожару. Об этом пишет

Telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цели в районе населенных пунктов Орловка и Новосельское Одесской области, расположенных на границе с Румынией. Вероятно, целью удара стала газокомпрессорная станция «Орловка»», - уточняется в сообщении.

Провал атаки на курское приграничье

При этом наемники пытались атаковать курское приграничье во время визита Владимира Зеленского в Харьков, но в итоге были разбиты. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что атаку осуществляли бойцы британских частных военных компаний в Сумской области. Они попали под удар ОТРК «Искандер-М».

«Частные военные компании - это, как правило, закрытые сообщества. Туда вступают «солдаты удачи», их еще называют «серые гуси», которые хотят заработать большие деньги. Но Украина оказалась не тем местом», - констатировал Кошкин.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении тяжелых гексакоптеров и пунктов размещения Вооруженных сил Украины. Также стало известно о «заходе» российских войск в Лукашовку.