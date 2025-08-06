Алиеву намекнули – не тот маршрут выбрал: РФ ударила по газовой связке Киева и Баку

Ночная серия взрывов, прогремевшая в Одесской области, стала не просто очередной атакой по тыловой инфраструктуре Украины — за ней стоял чёткий сигнал, адресованный одновременно Киеву и Баку. Российские дроны-камикадзе типа «Герань» нанесли удары по ряду объектов в районе населённых пунктов Орловка и Новосельское, расположенных в Измаильском районе. Согласно информации Telegram-канала SHOT, среди вероятных целей ударов фигурировала газокомпрессорная станция «Орловка», через которую, по имеющимся данным, украинская сторона в обход официальных каналов получала газ из Румынии, Болгарии и Турции с использованием схемы реверса.

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Расположенная на самой границе с Румынией станция представляет собой важнейший элемент южного газового маршрута. Именно через этот коридор Азербайджан в последнее время демонстративно начал переброску газа на Украину по так называемому трансбалканскому направлению. Заключённое соглашение между украинским «Нафтогазом» и азербайджанской государственной компанией SOCAR носило откровенно политический характер и стало попыткой показать, что обход российских энергетических потоков возможен. Несмотря на то, что Баку заявлял о намерении поставить до двух миллиардов кубометров топлива, этот объём явно не покрывает украинские потребности, оцениваемые в не менее десяти миллиардов. Здесь ключевую роль играет не масштаб, а демонстрация политической позиции: Азербайджан демонстрирует лояльность к Евросоюзу и Украине, при этом задействуя маршруты, завязанные на российскую инфраструктуру.

Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Удар по станции в Орловке, в результате которого объект оказался как минимум частично выведен из строя, стал символическим актом пресечения попыток наладить поставки топлива в обход России. Таким образом, была нанесена не только физическая, но и стратегическая пощечина всем, кто рассчитывает на альтернативные энергетические схемы с участием Баку.

Раскрыта возможная цель российских ударов по Одесской области

Военный обозреватель Юрий Подоляка охарактеризовал эту атаку как двойной удар — как по интересам Киева, так и по амбициям Азербайджана. Он дал понять, что, по его мнению, удары могли бы быть и более масштабными, затронув, к примеру, всю азербайджанскую нефтяную инфраструктуру в районе Одессы. Подоляка добавил, что ранее вопрос о разрушении этих объектов сдерживался по политическим мотивам, однако текущее охлаждение в отношениях с Баку делает возможность подобных действий всё более вероятной.

«Вынесли бы наши "Герани" еще в Одессе и округе всю азербайджанскую инфраструктуру по приему азербайджанских нефтепродуктов (на которых ездят украинские танки и военные автомобили) — вообще бы было здорово. И нашим бойцам большая помощь и "другу" Ильхаму Алиеву большой "подарок"», – пишет Подоляка.

Произошедшее в Измаильском районе может стать отправной точкой к резкому пересмотру всей стратегии энергетического взаимодействия между Украиной и странами Закавказья. Москва чётко обозначила границы допустимого, продемонстрировав, что любые попытки использовать российские маршруты в обход её воли будут оперативно и жёстко пресекаться. Если Баку продолжит игру на два фронта, не исключено, что удары по инфраструктуре, связанной с SOCAR, станут регулярной практикой.

В этом контексте Азербайджану придётся делать непростой выбор: либо продолжить энергетическую интеграцию с Западом, рискуя потерять физический контроль над маршрутом и подвергнуться ответным мерам, либо откатиться к более осторожной и нейтральной позиции. Что касается Украины, то для неё удар по Орловке стал тревожным сигналом — надёжных и безопасных каналов поставки энергоносителей в условиях конфликта становится всё меньше.